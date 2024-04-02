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    Бальбуэна: У нас был сильный соперник, который доставил «Динамо» много проблем

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    Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу своего клуба в четвертьфинале Пути регионов Кубка России над «СКА-Хабаровск» (2:1).

    Фабиан Бальбуэна
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    Фабиан Бальбуэна

    «Да, было тяжелое поле и суровые условия. У нас был сильный соперник, который доставил "Динамо" много проблем. Нельзя сказать, что это была самая сложная игра в моей карьере. У меня было много трудных игр, и сегодня пришлось постараться. Благодаря богу и стараниям всей команды мы выиграли и прошли в следующий раунд.

    Мы очень много тренируем стандартные поражения. Фомин подал с углового, а я оказался в нужном месте в нужное время.

    "СКА‑Хабаровск" доставил нам много проблем, они хорошо оборонялись, создавали моменты и воспользовались нашей ошибкой. Мы довольно быстро вернулись в игру. Нам тренер говорил, что нельзя расслабляться, и даже если мы пропускаем гол — нельзя опускать голову», — цитирует Бальбуэну «Матч ТВ».

    В полуфинале Пути регионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Химки» — «Ростов».

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