«Болонья» разгромила «Салернитану»

Алексис Салемакерс Фото: globallookpress.com
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В первом тайме ворота гостей поразили Риккардо Орсолини и Алексис Салемакерс.
Незадолго до финального свистка отличился Хараламбос Ликояннис.
«Болонья» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А — 57 очков. Отставание от «Ювентуса» теперь составляет лишь два очка. «Салернитана» осталась на последней строчке — 14 очков.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Салернитана 3:0
Голы: 1:0 Риккардо Орсолини (14'), 2:0 Алексис Салемакерс (44'), 3:0 Хараламбос Ликояннис (90 + 2') Болонья: Федерико Равалья, Стефан Пош (Лоренцо Де Сильвестри, 83'), Джон Лукуми, Риккардо Калафьори, Хараламбос Ликояннис, Алексис Салемакерс, Ремо Фройлер (Кацпер Урбаньски, 74'), Михел Эбишер, Льюис Фергюсон (Giovanni Fabbian, 74'), Риккардо Орсолини (Дан Ндой, 64'), Йенс Одгор (Джошуа Зиркзее, 64') Салернитана: Бенуа Костиль, Домагой Брадарич, Лоренцо Пирола, Костас Манолас (Жером Боатенг, 83'), Никколо Пьероцци (Саломон Самбья, 60'), Антонио Кандрева, Тома Башич (Матеуш Леговский, 66'), Джулио Маджоре (Лассана Кулибали, 60'), Лум Чауна, Simy, Marco Pellegrino (Эмануэл Вигнато, 66') Предупреждения: Никколо Пьероцци (16'), Антонио Кандрева (45 + 1'), Лум Чауна (77')