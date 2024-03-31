Тухель: Поздравляю «Байер» с чемпионством

Главный тренервысказался о матче против дортмундской

«Поздравляю "Байер" с чемпионством. Гонка за титул закончена.

Эта игра в целом была не самого высокого уровня, она была посредственной. К сожалению, нам недоставало скорости и страсти.

В последние недели мы думали, что больше не дойдем до такого, не отдадим игру таким образом. У нас были совершенно другие планы, но мы не сумели их реализовать.

Мы играли без должного напора, без должной интенсивности. В наших глазах не было нужной искры», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» идет второй с 60 очками. «Боруссия» пока четвертая с 53 баллами.