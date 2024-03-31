Ташуев: По составу «Оренбург» — одна из лучших команд России

Наставник «Факела»подвел итоги домашнего матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом». Игра закончилась вничью 0:0.

«Стратегия игры была очень важна для обеих команд. Мы хотели нашего конкурента немного отсечь, выиграв матч. У нас был настрой, подготовка велась в этой игре целенаправленно. Я бы сказал так, команда из Оренбурга, если брать уровень состава, наполняемости квалифицированными футболистами, я считаю, что одна из лучших команд вообще в России, если честно. Это вот почему так они сезон проводили не самый удачный, это уже их вопрос.

Поэтому мы понимали, что игра будет сложная, им отступать некуда, и мы тоже должны, конечно же, понимать, что всё ещё впереди», — цитирует Ташуева пресс-служба воронежского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» на данный момент находится на 11-й строчке в РПЛ, набрав 26 очков. «Оренбург» идет на 14-м месте с 20 баллами.