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    «Милан» минимально одолел «Фиорентину»

    «Фиорентина» — «Милан»: счет матч 1:2, обзор голов

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    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде победил «Фиорентину» со счетом 2:1.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    На голы Рубена Лофтус-Чика и Рафаэла Леау хозяева смогли ответить только точным ударом Альфреда Дункана.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Милан 1:2
    Голы: 0:1 Рубен Лофтус-Чик (47'), 1:1 Альфред Дункан (50'), 1:2 Рафаэл Леау (53') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо (Michael Kayode, 69'), Никола Миленкович, Лукас Мартинес (Антонин Барак, 88'), Кристиано Бираги, Роландо Мандрагора, Альфред Дункан, Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 88'), Лукас Бельтран (M'bala Nzola, 79'), Кристиан Куаме (Николас Гонсалес, 69'), Андреа Белотти Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Малик Тшау (Маттео Габбиа, 46'), Давиде Калабрия, Рубен Лофтус-Чик, Самуэль Чуквезе (Кристиан Пулишич, 73'), Тейьяни Рейндерс (Юнус Муса, 63'), Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Оливье Жиру (Лука Йович, 82'), Рафаэл Леау (Ноа Окафор, 62') Предупреждения: Кристиано Бираги (13'), Малик Тшау (21'), Лукас Мартинес (24'), Фикайо Томори (90'), Рубен Лофтус-Чик (90 + 3')

    Все прогнозы на Серию А

    Победа позволила «Милану» набрать 65 очков и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. У «Фиорентины» 43 пункта и десятая позиция.

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