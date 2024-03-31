Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за чемпионство

Ветеран «Спартака»прокомментировал результат мата между красно-белыми ив 21-м туре РПЛ.

Матч «Спартак» — «Урал» завершился вничью со счетом 0:0.

«Наверное, "Спартак" мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее "Урала", нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах и пробил, у Зиньковского еще пару.

Но в принципе, "Спартак" несостоятелен в борьбе за золото», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Ловчев также считает, что судья матча должен был назначить пенальти в ворота «Урала» за фол на Антоне Зиньковском: «Лапочкин четко объяснил, что нога на которую наступил защитник, находилась на линии, а линия — эта штрафная площадь. Значит, это был пенальти».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.