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    Артур после матча с «Крыльями»: Футбол не имеет ничего общего со справедливостью

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Артур прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.

    Артур
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    Артур

    «Быстрый пропущенный мяч точно повлиял определенным образом, ведь начинать матч, уступая в счете — это не то же самое, что с нулями на табло: ход игры меняется. Но мы должны быть готовы к любой ситуации.

    Нам удалось отыграться, мы боролись до самого конца, чтобы забить еще. К сожалению, не смогли это сделать, но это часть футбола, часть игрового процесса.

    Теперь нельзя опускать руки — в среду нас ждет очень важная встреча [со "Спартаком" в Кубке].

    Нам не очень хорошо давался последний пас, не хватало качества передач. Плюс не могли реализовать возникающие у нас моменты. Во втором тайме вратарь хозяев поймал кураж, здорово действовал, точно спас "Крылья" от поражения. Повторюсь, такое случается, идем дальше.

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    • Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо и побеждает. Так что в футболе нет справедливости. Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить», — приводит слова Артура пресс-служба санкт-петербургского клуба.

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