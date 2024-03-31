Артур после матча с «Крыльями»: Футбол не имеет ничего общего со справедливостью

Бразильский полузащитник «Зенита»прокомментировал ничью с(1:1) в гостевом матче 21-го тура РПЛ.

«Быстрый пропущенный мяч точно повлиял определенным образом, ведь начинать матч, уступая в счете — это не то же самое, что с нулями на табло: ход игры меняется. Но мы должны быть готовы к любой ситуации.

Нам удалось отыграться, мы боролись до самого конца, чтобы забить еще. К сожалению, не смогли это сделать, но это часть футбола, часть игрового процесса.

Теперь нельзя опускать руки — в среду нас ждет очень важная встреча [со "Спартаком" в Кубке].

Нам не очень хорошо давался последний пас, не хватало качества передач. Плюс не могли реализовать возникающие у нас моменты. Во втором тайме вратарь хозяев поймал кураж, здорово действовал, точно спас "Крылья" от поражения. Повторюсь, такое случается, идем дальше.

Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо и побеждает. Так что в футболе нет справедливости. Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить», — приводит слова Артура пресс-служба санкт-петербургского клуба.