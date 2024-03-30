Григорий Иванов: Игроки «Урала» — мужики, а пенальти пусть обсуждают

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«После заключительного матча на сборах у нас с игроками был серьезный разговор. Они сегодня вышли и доказали, что они мужики, что они могут. А что там по игре, то это к тренеру. Он пускай расскажет. Я доволен самоотдачей. Могли и забить, но не получилось. Я доволен результатом.
Что касается не назначенного пенальти в наши ворота. Я не знаю. Пусть обсуждают. Там же есть VAR, они все посмотрели», — сказал Иванов «Матч ТВ».
Сегодня, 30 марта, «Урал» в гостях сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0.