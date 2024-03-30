Абаскаль: Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную

Главный тренер московскогопрокомментировал матч против(0:0).

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо. Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Всё было хорошо, но не в завершающей стадии.

Угальде не вышел в стартовом составе, потому что есть небольшое повреждение. Он не тренировался, в среду проводил матч. Сегодня утром с ним общались, чувствовал себя хорошо, но на сто процентов готов не был. Сейчас, когда будет много матчей, ошибки недопустимы. Из-за травмы можно потерять игрока», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Таким образом, «Спартак» набрал 32 очка и идет на пятом месте в турнирной таблице. У «Урала» 20 баллов и 13-я строчка.