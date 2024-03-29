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    Корнеев: У «Крыльев» нет шансов в матче с «Зенитом»

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    Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «"Крылья Советов" — это команда, которая забивала больше, чем пропускала. Мы говорили о том, что как только они перестанут забивать столько, будут совсем другие результаты. Сейчас мы это видим на практике.

    "Зенит" — большой фаворит предстоящего матча. Если вспомнить о том, как усилился "Зенит", мне кажется, у "Крыльев" нет шансов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Зенит"

    Семак — опытный тренер, он понимает силу "Крыльев" как никто другой. У "Зенита" исполнители совсем другого ранга, класса. "Зенит" для меня — безоговорочный фаворит», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.

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