Корнеев: У «Крыльев» нет шансов в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Барселоны»поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между

«"Крылья Советов" — это команда, которая забивала больше, чем пропускала. Мы говорили о том, что как только они перестанут забивать столько, будут совсем другие результаты. Сейчас мы это видим на практике.

"Зенит" — большой фаворит предстоящего матча. Если вспомнить о том, как усилился "Зенит", мне кажется, у "Крыльев" нет шансов.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Крылья Советов" — "Зенит"

Семак — опытный тренер, он понимает силу "Крыльев" как никто другой. У "Зенита" исполнители совсем другого ранга, класса. "Зенит" для меня — безоговорочный фаворит», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.