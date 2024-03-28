Почеттино: Наша цель — победить в следующем матче

Главный тренервысказался о предстоящем матче с

«Наша цель — победить в следующем матче. Мы не можем планировать слишком далеко вперёд. Нам нужно выиграть следующую встречу, она самая важная, а затем мы перейдём к следующей.

С учётом всех обстоятельств, самое важное — найти правильный баланс, а для этого нужно пройти через борьбу с нынешними обстоятельствами. Речь идёт о том, что необходимо принимать правильные решения, когда мы выбираем стартовый состав или стратегию на каждую игру», — приводит слова Почеттино Football.London.

Календарь и таблица АПЛ

Матч состоится в субботу, 30 марта.