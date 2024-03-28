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    «Бешикташу» интересен Джикия

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    Российский агент Анзор Гаргаев сообщил, кем из игроков российской сборной интересовались клубы чемпионата Турции.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «В Турции интересовались многими нашими футболистами. Но в России они получают больше, а приоритет у многих — финансовый, поэтому они и остались в России. А так десяток футболистов мог бы играть в хороших турецких клубах, но они дают немного меньше.

    Те, с кем я лично говорил на эту тему, предпочитали остаться более комфортной обстановке — на родине. Многие спортивные директора интересовались у меня большим количеством игроков. Спрашивали про Джикию, Миранчука, Баринова, Кузяева, Лунева. Был большой интерес. Джикией интересовался "Бешикташ", — сказал Гаргаев "СЭ".

    С Анзором Гаргаевым ранее сотрудничал полузащитник Магомед Оздоев, который сейчас играет за "Фатих Карагюмрюк".

    Календарь и таблица РПЛ

    Георгий Джикия перешел в московский "Спартак" из пермского "Амкара" в январе 2017 года. Всего сыграл там 213 матчей, забил 5 голов. Его контракт с "красно-белыми" истекает в мае 2024 года.

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