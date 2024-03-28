Чистяков: Мне нравится футбол под руководством Морено

Защитник «Сочи»высказался о тренерских качествах испанского специалиста

«У него есть свой чёткий стиль игры, который он пытается как можно быстрее донести до нас, а мы пытаемся подхватить и понять. Испанский стиль — высокий прессинг, выход из обороны через пас.

Мне нравится играть так, уверен, что ребятам также нравится этот футбол. К этому нужно привыкать, с каждой игрой и тренировкой прибавляем», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Морено тренирует «Сочи» с декабря 2023 года. В данный момент южане идут на последнем, 16-м месте, в таблице РПЛ.