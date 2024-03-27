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    Дешам: Не собираюсь прыгать от радости после победы над Чили

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру команды в товарищеском матче с Чили (3:2).

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Я не собираюсь сегодня вечером прыгать от радости до потолка, но выиграть этот матч после плохого поражения от Германии — это хорошо. Нам удалось правильно отреагировать.

    Это в некоторой степени связано с уровнем физической подготовки и энергией, которые не является оптимальными. Также мы потеряли из-за травм Жонатана Клосса и Эдуардо Каваминга.

    Мы не должны недооценивать матчи такого типа, но в июне нам придется действовать с другим настроем. Для этого у нас есть возможности. Сейчас нам не хватало свежести.

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    • Этот мартовский сбор был сложнее предыдущих. Я понимаю проблемы, стоящие за этим, что у игроков в головах. Дело не в том, что игроки не хотят. Это скорее история о том, как не рисковать. Это специфический контекст, я знаю, что это такое. Я сказал игрокам, что в июне предстоит приложить гораздо больше усилий. Соперники проявляют против нас большую решимость», — приводит слова Дешама L'Equipe.

    Сборная Франции сыграет с Австрией, Нидерландами и Польшей на групповом этапе Евро-2024.

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