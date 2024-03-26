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    Орлов: Разве может Обляков сравниться с Миранчуком?

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    Спортивный журналист Геннадий Орлов подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Сербии.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    Встреча состоялась в Москве. Россияне победили со счетом 4:0.

    «Подмечаем, что наши ребята, Головин, Алексей Миранчук, кстати, и Антон Миранчук, Хлусевич, Сафонов, это игроки, которые подтвердили, там их я насчитал семь, кажется, человек, что они первые номера в команде национальной.

    А остальные так. Особенно слабые, конечно, два центральных защитника. Ну и Обляков вышел с первой минуты. Ну разве можно сравниться с Алексеем Миранчуком? Что тут говорить?

    Но во всяком случае Карпин выстроил правильную игру. Она была атакующая. И всё получалось. Смотрите, как технично выглядели наши ребята. Но очень здорово, что Алексей Миранчук сейчас в Италии хорошо играет, Головин вообще играет прекрасно во Франции не первый год. Жалко, не увидели Кузяева. Ну, рассчитывали, видимо, что он будет играть с Парагваем. Но хорошее впечатление осталось. Всё-таки команда сборная теперь есть», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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