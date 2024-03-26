В Федерации футбола Азербайджана высказались о возможном назначении Черчесова

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджанапрокомментировал новость о возможном назначениина пост главного тренера азербайджанской сборной по футболу.

«Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана? Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации.

На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведем. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был», — приводит слова Мамедли Sport24.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош».