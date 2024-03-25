ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 22:03
    • СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина
  • 21:24
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
  • 18:41
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Коке
  • 17:31
    • Стало известно, сможет ли Тикнизян сыграть с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Швеция обыграла Албанию в товарищеском матче

    Швеция — Албания: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Швеции Сборная Албании
    Сборная Швеции обыграла сборную Албании в товарищеском матче со счетом 1:0.

    Деян Кулушевски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Кулушевски

    Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник Густаф Нильссон, голевую передачу ему отдан Деян Кулушевски.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Швеция — Албания 1:0
    Гол: 1:0 Густаф Нильссон (62') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт (Линус Вальквист, 86'), Карл Старфельт (Исак Хин, 86'), Виктор Линделёф, Людвиг Аугустинсон (Anton Jonsson Saletros, 63'), Симон Ольссон, Самуэль Густафссон (Габриэль Гудмундссон, 63'), Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 63'), Александер Исак, Густаф Нильссон (Энтони Эланга, 77') Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Энеа Михай, Иван Балью (Эльсеид Хюсай, 75'), Недим Байрами (Arber Hoxha, 77'), Казим Лячи (Кейди Баре, 72'), Ясир Асани (Arbnor Mucolli, 82'), Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани (Эрнест Мучи, 82'), Марио Митай, Армандо Броя (Сокол Чикалеши, 77') Предупреждения: Деян Кулушевски (51'), Марио Митай (51'), Берат Джимсити (87')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?
  • Алькарас — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры