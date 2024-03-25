Швеция — Албания: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

Деян Кулушевски Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник Густаф Нильссон, голевую передачу ему отдан Деян Кулушевски.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Швеция — Албания 1:0
Гол: 1:0 Густаф Нильссон (62') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт (Линус Вальквист, 86'), Карл Старфельт (Исак Хин, 86'), Виктор Линделёф, Людвиг Аугустинсон (Anton Jonsson Saletros, 63'), Симон Ольссон, Самуэль Густафссон (Габриэль Гудмундссон, 63'), Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг (Маттиас Сванберг, 63'), Александер Исак, Густаф Нильссон (Энтони Эланга, 77') Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Энеа Михай, Иван Балью (Эльсеид Хюсай, 75'), Недим Байрами (Arber Hoxha, 77'), Казим Лячи (Кейди Баре, 72'), Ясир Асани (Arbnor Mucolli, 82'), Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани (Эрнест Мучи, 82'), Марио Митай, Армандо Броя (Сокол Чикалеши, 77') Предупреждения: Деян Кулушевски (51'), Марио Митай (51'), Берат Джимсити (87')