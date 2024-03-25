«Монтевидео Сити Торке» U21 — Россия U21: счет матча 1:2, обзор голов

уступила(1:2) в рамках товарищеского противостояния.

В составе национальной команды единственный гол забил Александр Чупаёв на 25-й минуте.

После этого забивала только уругвайский молодежный клуб. Сначала Бруно Моралес на 45-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет, а затем Лукас Виана на 56-й минуте вывел «Монтевидео» U21 вперед.

Напомним, что сборная России U21 провела 3 товарищеских матчах в Уругвае. Сначала национальная команда обыграла молодежку Уругвая (1:0), а затем разгромила «Насьональ» со счетом 7:2.