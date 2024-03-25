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    Сборная России U21 проиграла молодежной команде из Уругвая в товарищеском матче

    «Монтевидео Сити Торке» U21 — Россия U21: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Латинская Америка
    Сборная России U21 уступила «Монтевидео Сити Торке» U21 (1:2) в рамках товарищеского противостояния.

    Россия U21
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    Россия U21

    В составе национальной команды единственный гол забил Александр Чупаёв на 25-й минуте.

    После этого забивала только уругвайский молодежный клуб. Сначала Бруно Моралес на 45-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет, а затем Лукас Виана на 56-й минуте вывел «Монтевидео» U21 вперед.

    Напомним, что сборная России U21 провела 3 товарищеских матчах в Уругвае. Сначала национальная команда обыграла молодежку Уругвая (1:0), а затем разгромила «Насьональ» со счетом 7:2.

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