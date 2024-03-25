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    Чивадзе: Чемпионат Грузии заполонили посредственные легионеры

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Грузии
    Легендарный грузинский футболист Александр Чивадзе рассказал о сегодняшнем положении дел в грузинском футболе.

    Александр Чивадзе
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    Александр Чивадзе

    «Если брать чемпионат, то очень средний турнир. Много весьма посредственных легионеров. Определенную планку в последние годы держит только батумское "Динамо". Поэтому и не можем никуда пробиться в еврокубках. А те ребята, кого вы назвали, во внутреннем первенстве мало играли, очень быстро уехали.

    В наше-то время высочайшая конкуренция за место в составе была, великолепные учителя лично у меня на футбольном поле — Муртаз Хурцилава, Давид Кипиани... Невозможно сравнивать», — рассказал Чивадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому.

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