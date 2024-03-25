Чивадзе: Чемпионат Грузии заполонили посредственные легионеры

Легендарный грузинский футболистрассказал о сегодняшнем положении дел в грузинском футболе.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Чивадзе Фото: sputnik-georgia.ru

«Если брать чемпионат, то очень средний турнир. Много весьма посредственных легионеров. Определенную планку в последние годы держит только батумское "Динамо". Поэтому и не можем никуда пробиться в еврокубках. А те ребята, кого вы назвали, во внутреннем первенстве мало играли, очень быстро уехали.

В наше-то время высочайшая конкуренция за место в составе была, великолепные учителя лично у меня на футбольном поле — Муртаз Хурцилава, Давид Кипиани... Невозможно сравнивать», — рассказал Чивадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому.