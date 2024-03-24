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    Хорватия по пенальти переиграла Тунис в спарринге

    Хорватия — Тунис: счет матча 0:0, по пенальти 5:4, обзор

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Хорватии Сборная Туниса
    В товарищеском матче сборные Хорватии и Туниса не смогли выявить сильнейшего.

    сборная Хорватии
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    сборная Хорватии

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0. В итоге команды решили пробить серию пенальти, в которой точнее и удачливее оказались футболисты из Хорватии — 5:4.

    Отметим, что матч проходил в столице Египта — Каире.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Тунис — Хорватия 0:0
    Тунис: Бечир Бен Саид (Аймен Дамен, 90'), Дилан Бронн, Уссама Хаддади, Вайди Кечрида, Аисса Лайдуни, Хамза Рафья (Сайфалла Лтайеф, 73'), Элиас Ашури (Сейфеддине Жазири, 88'), Надер Гандри, Али Абди, Hamza Jelassi, Мохамед Бен Ромдане Хорватия: Доминик Ливакович (Ивица Ивушич, 46'), Борна Соса, Йошко Гвардиол, Мартин Эрлич (Дуйе Чалета-Цар, 59'), Йосип Юранович, Лука Иванушец (Бруно Петкович, 69'), Матео Ковачич (Ловро Майер, 68'), Марио Пашалич, Марсело Брозович (Марко Пашалич, 59'), Лука Модрич (Никола Влашич, 59'), Андрей Крамарич Предупреждения: Вайди Кечрида (18'), Ловро Майер (90')

    Отметим, что Хорватия летом примет участие в Евро-2024.

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