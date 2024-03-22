ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • 13:18
    • Сафонов покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Пасторе: Никогда не видел такого талантливого игрока, как Неймар, если не считать Месси

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Известный в прошлом футболист Хавьер Пасторе высказался о бразильском форварде «Аль-Хиляля» Неймаре.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Феномен, очень хороший человек. Он живет так, как хочет, и никто не вправе распоряжаться его жизнью. Никогда не видел такого талантливого игрока, как Ней, если не считать Месси. У него есть все качества... Реакция? Самая лучшая. Скорость? Он молниеносен. Работа с мячом? Лучший. Дриблинг? Он делает то, что хочет. Гол? Любой ногой. Прыжки? Он прыгает высоко. У него есть все.

    Если вы назовете игрока мечты, каким вы его видите, вы скажете — Неймар. Если бы он хотел, то боролся бы за "Золотой мяч" с Месси, Криштиану и кем угодно еще, но он живет по-другому, он не живет футболом на 100%. Я очень люблю его, я много писал ему сейчас, во время его травмы. Вначале я ожидал увидеть в нем высокомерного человека, но я ошибся», — приводит слова аргентинца Пасторе La Nacion.

    Напомним, что сейчас Неймар залечивает очередную травму.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна игра «Трактора» и «Динамо» станет результативной
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Рублеву понадобится третий сет в матче с Махачем?
  • Рублев — Махач. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры