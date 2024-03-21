Семак рассказал о травме полузащитника команды Мостового

Главный тренервысказался о повреждении полузащитника команды, из-за которого футболист покинул расположение сборной России.

«Мостовой прибудет завтра, мы посмотрим, насколько серьёзна его травма, однако, насколько я знаю, это повреждение позволит игроку принять участие в матчах после возобновления чемпионата», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, что Мостовой 20-го марта покинул расположение сборной России — об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 3 гола и сделал голевую передачу.