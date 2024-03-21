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    Семак рассказал о травме полузащитника команды Мостового

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о повреждении полузащитника команды Андрея Мостового, из-за которого футболист покинул расположение сборной России.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Мостовой прибудет завтра, мы посмотрим, насколько серьёзна его травма, однако, насколько я знаю, это повреждение позволит игроку принять участие в матчах после возобновления чемпионата», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

    Напомним, что Мостовой 20-го марта покинул расположение сборной России — об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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