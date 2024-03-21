Рэтклифф: Лучший игрок в истории «Юнайтед»? Пожалуй, что Роналду

Новый совладелецназваллучшим игроком в истории «красных дьяволов».

«Лучший игрок в истории "Юнайтед"? Пожалуй, что Роналду. Я немного помню Бобби Чарльтона. Очевидно, он был легендой "МЮ". Но однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и он назвал Роналду.

При этом, Джордж Бест, вероятно, был самым одаренным футболистом, которого я видел», — сказал Рэтклифф в эфире подкаста велогонщика Герейнта Томаса.

Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009-й год, а также с 2021 по 2022 год. За это время нападающий завоевал 9 трофеев в составе «манкунианцев».