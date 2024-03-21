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    Хаби Алонсо высказался о возможной работе в «Ливерпуле»

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу возможного трудоустройства в «Ливерпуле».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Испытываю большое уважение к Юргену и восхищаюсь тем, что он сделал в "Ливерпуле" за последние девять лет, и тем, как он это сделал. У него есть связь с болельщиками, он проделал отличную работу, но я сосредоточен здесь, в леверкузенском "Байере".

    Если когда-нибудь решу воспользоваться шансом стать тренером "Ливерпуля", моя связь, моя приверженность, моя страсть к "Ливерпулю" будут там. Почему нет? Посмотрим, смогут ли наши пути пересечься», — приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

    Напомним, ранее нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет команду по окончании сезона.

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