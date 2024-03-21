Хаби Алонсо высказался о возможной работе в «Ливерпуле»

Главный тренердал комментарий по поводу возможного трудоустройства в

«Испытываю большое уважение к Юргену и восхищаюсь тем, что он сделал в "Ливерпуле" за последние девять лет, и тем, как он это сделал. У него есть связь с болельщиками, он проделал отличную работу, но я сосредоточен здесь, в леверкузенском "Байере".

Если когда-нибудь решу воспользоваться шансом стать тренером "Ливерпуля", моя связь, моя приверженность, моя страсть к "Ливерпулю" будут там. Почему нет? Посмотрим, смогут ли наши пути пересечься», — приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

Напомним, ранее нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что покинет команду по окончании сезона.