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    Мостовой об игре против Сербии: Встреча с сильным соперником спустя долгое время

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче против Сербии.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Для нас это интересная игра. Встреча с сильным соперником спустя долгое время, элитным соперником. Думаю, что будет интересно и им.

    Общался ли с Эраковичем? Да, общались с ним в преддверии матча, пожелали друг другу удачи. Возможно, мы будет пересекаться на поле, так как играет на одном фланге. Посмотрим, что будет в четверг», — цитирует Мостового «СЭ».

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    • Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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