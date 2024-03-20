Мостовой об игре против Сербии: Встреча с сильным соперником спустя долгое время

Полузащитники сборной Россиивысказался о предстоящем товарищеском матче против Сербии.

«Для нас это интересная игра. Встреча с сильным соперником спустя долгое время, элитным соперником. Думаю, что будет интересно и им.

Общался ли с Эраковичем? Да, общались с ним в преддверии матча, пожелали друг другу удачи. Возможно, мы будет пересекаться на поле, так как играет на одном фланге. Посмотрим, что будет в четверг», — цитирует Мостового «СЭ».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.