Генич о смерти Уткина: Почти не спал, сердце колотится, тело ломит, в голове каша воспоминаний

Комментатор и журналистпризнался, что не может справиться с эмоциями после новости о смерти

«Хочется выговориться, а сложить буквы в слова, слова в предложения не получается…

Почти не спал. Сердце колотится, всё тело ломит, в голове каша воспоминаний…

Наша первая встреча в "Бочке". Как Вася взял меня на "НТВ-Плюс", как поверил, что из меня может что-то получиться, как взял на Евро в 2008-м… Редактировал тексты, помогал в монтаже. Во всём помогал. Вася — мой настоящий учитель! И не только мой…

Конечно, Вася бы сейчас в "вордовском" файле всё это выделил и удалил. Он всегда так делал. "Геночка, запомни — первый абзац всегда нахрен! Особенно в твоем случае".

Вася дал мне вторую жизнь. Жизнь на ТВ. За что я буду вечно ему благодарен. И да, мне ни разу не было стыдно за тот, наш ставший легендарным поцелуй. У нас сегодня вечером товарищеский матч с "Эгриси". Должны были встретиться, потравить друг друга…

Не знаю, что еще сказать. До сих пор не верится. Огромная, невосполнимая утрата. Играйте в футбол (с)», — написал Генич в своем телеграм-канале.