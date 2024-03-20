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    Генич о смерти Уткина: Почти не спал, сердце колотится, тело ломит, в голове каша воспоминаний

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    Комментатор и журналист Константин Генич признался, что не может справиться с эмоциями после новости о смерти Василия Уткина.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Хочется выговориться, а сложить буквы в слова, слова в предложения не получается…

    Почти не спал. Сердце колотится, всё тело ломит, в голове каша воспоминаний…

    Наша первая встреча в "Бочке". Как Вася взял меня на "НТВ-Плюс", как поверил, что из меня может что-то получиться, как взял на Евро в 2008-м… Редактировал тексты, помогал в монтаже. Во всём помогал. Вася — мой настоящий учитель! И не только мой…

    Конечно, Вася бы сейчас в "вордовском" файле всё это выделил и удалил. Он всегда так делал. "Геночка, запомни — первый абзац всегда нахрен! Особенно в твоем случае".

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    • Вася дал мне вторую жизнь. Жизнь на ТВ. За что я буду вечно ему благодарен. И да, мне ни разу не было стыдно за тот, наш ставший легендарным поцелуй. У нас сегодня вечером товарищеский матч с "Эгриси". Должны были встретиться, потравить друг друга…

    Не знаю, что еще сказать. До сих пор не верится. Огромная, невосполнимая утрата. Играйте в футбол (с)», — написал Генич в своем телеграм-канале.

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