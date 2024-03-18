Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить кого угодно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о возможном эффекте победы в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), который длился 120 минут.

«Это моя лучшая победа? У меня было ещё несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить "Ливерпуль" так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити». Во второй паре сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах