Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить кого угодно

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Это моя лучшая победа? У меня было ещё несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить "Ливерпуль" так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити». Во второй паре сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».
Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах