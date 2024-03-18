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    Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может победить кого угодно

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о возможном эффекте победы в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), который длился 120 минут.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Это моя лучшая победа? У меня было ещё несколько очень хороших побед, могу вам сказать. Это может стать тем моментом, когда у нас появится вера, энергия, что мы можем творить удивительные вещи. Я думаю, что если мы смогли победить "Ливерпуль" так, как мы это сделали, то мы сможем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

    В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити». Во второй паре сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

    Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах

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