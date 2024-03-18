«Акрон» — «Сокол»: счет матча 2:0 (1:0)

В матче 23-го тура российской Первой лиги тольяттинскийобыграл на своем поле саратовский— 2:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Максим Палиенко Фото: fcakron.ru

На 41-й минуте обоюдное удаление получили венесуэльский форвард хозяев Андрес Понсе и защитник саратовцев Заурбек Плиев.

Первый гол «Акрон» забил на исходе первого тайма, с пенальти отличился Максим Палиенко, пропустивший первую часть сезона из-за тяжелой травмы.

Точку в матче на 76-й минуте поставил молодой хавбек Максим Данилин.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Сокол 2:0 Голы: 1:0 Максим Палиенко (пенальти) (45+4'), 2:0 Danilin K. (76') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Владислав Самко, Zabelin P. Предупреждение: Andjelkovic N. (53') Удаления: Андрес Понсе (41'), Заурбек Плиев (41')

После этой победы «Акрон» пока поднялся на второе место с 41 очком.

Календарь и таблица ФНЛ

«Сокол» идет на 15-м месте с 24 баллами.