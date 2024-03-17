Аллегри: Я знаю только, что моя задача — попасть в четверку, и мы идем к этому

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(0:0).

«Мы третьи в таблице. Вы знаете, как тренировать? Я не знаю, как быть журналистом. Я не слежу за тем, что говорит публика, а делаю то, что правильно для команды. Я не осмеливаюсь указывать журналисту, как ему делать свою работу. Так что не указывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали 46 очков в первых 19 турах? Тот же ответ. Если вы зададите мне более умный вопрос, я дам более умный ответ. Поскольку я тренер, работающий в "Ювентусе", у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что в данный момент результаты не приходят, все совершают ошибки, но я принимаю решения на благо команды. Я никогда не шел на поводу у общественности.

Ваша работа — задавать мне вопросы. Есть те, кто понимает, и те, кто нет. Я не знаю, станет ли эта команда слабее с большим количеством нападающих. Я знаю только, что моя задача — попасть в четверку, и мы идем к этому.

Может, я ошибаюсь, не используя трех нападающих, а может, я прав. Я доволен тем, как ребята выступили сегодня, это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей.

Что касается Влаховича, к несчастью, он допустил ошибку и будет наказан. Я ничего ему не сказал», — цитирует Аллегри Football Italia.

После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе. «Дженоа» — на 12-й позиции (34 балла).