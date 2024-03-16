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    Тен Хаг: Мы хотим показать, что можем победить «Ливерпуль»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в Кубке Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы действительно с нетерпением ждем этой игры. Между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" всегда проходят интересные матчи, и игроки хотят играть в таких матчах, потому что им бросают вызов.

    Мы знаем, что это сильная команда, но да, как я уже сказал, вызов есть, и мы хотим играть в наш футбол. Мы хотим показать, что можем победить их. Мы хотим показать всем, что можем играть на высоком уровне, и мы знаем, что должны делать это вместе.

    Сыграем ли мы плохо или хорошо, но мы должны победить. Дело вот в чём», — приводит слова Тен Хага пресс-служба клуба.

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