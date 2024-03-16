Симеоне: Надеемся доставить «Барселоне» неприятности

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Мы должны сосредоточиться на завтрашней игре. Предстоит встреча с очень хорошей командой. Мы их отлично знаем, потому что они доставляли нам неприятности в последних матчах. Надеемся довести игру до такого уровня, где мы сможем доставить им неприятности.

Понятно, что будет не та же игра как в первом круге. Они придут в себя после матча накануне, который был без дополнительного времени. Нам придется приложить немало усилий, чтобы сбалансировать интенсивность матча.

В тот день мы выиграли много единоборств. Нужно продолжать в том же духе — выигрывать больше единоборств, становиться сильнее», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.