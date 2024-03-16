Хави: У нас все хорошо, но «Атлетико» тоже уверен в себе

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Завтрашний матч очень важен, как и все остальные. "Атлетико" — претендент на победу в Лигу чемпионов, они показали это на днях, тем более перед своими болельщиками. В последние годы "Атлетико" под руководством Симеоне добился больших успехов. Я думаю, что у нас все хорошо, они тоже уверены в себе. Они не проигрывали дома с нашей последней игры.

"Атлетико" стал слабее? Я так не думаю, мне кажется, они больше рискуют. Может быть, раньше они были атлетичной командой, но сейчас у них есть более техничные игроки. Схема Чоло немного изменилась, но я думаю, что они прибавили в таланте, у них есть игроки, которые делают разницу», — цитирует Хави Mundo Deportivo.