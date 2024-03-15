Феликс: В матче с «Атлетико» мне будет немного хуже, чем остальным

Крайний нападающийвысказался о предстоящем матче против, которому принадлежит.

«Обстановка будет напряжённой для всей команды, но мне будет немного хуже, чем остальным. Но я футболист и должен привыкать к подобного рода моментам. Это только больше мотивирует меня. Мне нравятся такие важные и острые матчи, появляется дополнительная мотивация.

Домашний матч уже был трудным, а в гостях будет ещё сложнее. Они очень хорошо обороняются и выходят в контратаки. Трибуны будут помогать им», — приводит слова Феликса Sport.es.

Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 17 марта.