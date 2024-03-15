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    Феликс: В матче с «Атлетико» мне будет немного хуже, чем остальным

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    Крайний нападающий «Барселоны» Жоау Феликс высказался о предстоящем матче против «Атлетико», которому принадлежит.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Обстановка будет напряжённой для всей команды, но мне будет немного хуже, чем остальным. Но я футболист и должен привыкать к подобного рода моментам. Это только больше мотивирует меня. Мне нравятся такие важные и острые матчи, появляется дополнительная мотивация.

    Домашний матч уже был трудным, а в гостях будет ещё сложнее. Они очень хорошо обороняются и выходят в контратаки. Трибуны будут помогать им», — приводит слова Феликса Sport.es.

    Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 17 марта.

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