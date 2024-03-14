Умяров: На второй тайм «Спартак» выходил с настроем забить как можно больше

Наиль Умяров Фото: globallookpress.com
«Главное — это победа. Хорошо, что не пришлось ждать пенальти или напряжённую концовку. Хорошо, что удалось до 70 минуты забить третий и играть спокойно в концовке.
Когда 0:1, хочется хорошо начать и побыстрее забить. Когда пропустили гол на старте игры, это могло нас подбить. Хорошо, что успели забить в первом тайме. На второй тайм выходили с настроем забить как можно больше.
Мы всегда бьёмся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в "Спартаке", поэтому мы в этом не участвуем. Внешне видели новости, особо не вчитывались», — цитирует Умярова «Чемпионат».