1-й таймСлавия — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Славия» — «Милан». Онлайн
  • 20:15
    • «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 19:56
    • «Спартак» справился с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 18:33
    • «Милан» могут исключить из еврокубков
  • 18:06
    • Джокович снялся с турнира в Майами
    Все новости спорта

    Умяров: На второй тайм «Спартак» выходил с настроем забить как можно больше

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Оренбург
    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

    Наиль Умяров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наиль Умяров

    «Главное — это победа. Хорошо, что не пришлось ждать пенальти или напряжённую концовку. Хорошо, что удалось до 70 минуты забить третий и играть спокойно в концовке.

    Когда 0:1, хочется хорошо начать и побыстрее забить. Когда пропустили гол на старте игры, это могло нас подбить. Хорошо, что успели забить в первом тайме. На второй тайм выходили с настроем забить как можно больше.

    Мы всегда бьёмся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в "Спартаке", поэтому мы в этом не участвуем. Внешне видели новости, особо не вчитывались», — цитирует Умярова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Руне?
  • Медведев — Руне. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Алькарас снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брайтон — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры