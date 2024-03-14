2-й таймСлавия — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Славия» — «Милан». Онлайн
  • 20:15
    • «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 19:56
    • «Спартак» справился с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 18:33
    • «Милан» могут исключить из еврокубков
  • 18:06
    • Джокович снялся с турнира в Майами
    Все новости спорта

    Литвинов: Надеюсь, с Промесом все обойдется

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Оренбург
    Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о ситуации с форвардом Квинси Промесом.

    Руслан Литвинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Литвинов

    «Обсуждаем, переживаем за него. Надеемся, что все обойдется и он в скором времени вернется в команду.

    Никто ничего не знает. Просто переживаем, держим за него кулачки, что он скоро вернется. Надеюсь, все будет спокойно.

    Ребята пишут слова поддержки, что все его ждут обратно. Его нам не хватает. Поэтому надеюсь, что скоро вернется», — цитирует Литвинова «СЭ».

    13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию форварда в ближайшее время.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сыграют ли соперники по низам?
  • «Астон Вилла» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • «Ливерпуль» повторно разгромит чехов
  • «Ливерпуль» — «Спарта». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брайтон — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры