Литвинов: Надеюсь, с Промесом все обойдется

Хавбек «Спартака»поделился мнением о ситуации с форвардом

«Обсуждаем, переживаем за него. Надеемся, что все обойдется и он в скором времени вернется в команду.

Никто ничего не знает. Просто переживаем, держим за него кулачки, что он скоро вернется. Надеюсь, все будет спокойно.

Ребята пишут слова поддержки, что все его ждут обратно. Его нам не хватает. Поэтому надеюсь, что скоро вернется», — цитирует Литвинова «СЭ».

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса по запросу Нидерландов арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию форварда в ближайшее время.