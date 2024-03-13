ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Онлайн
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
    Все новости спорта

    Погребняк: Обиды на «Спартак» не имею

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Зенит Урал
    Воспитанник московского «Спартака» Павел Погребняк доволен своей карьерой и не имеет обиды на родной клуб, что не пригодился ему.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «У меня нет обиды на "Спартак". И я рад, как сложилась моя карьера», — ответил Погребняк на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о том, что иногда в его высказываниях проскальзывает обида на «красно-белых».

    Павел Погребняк дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году за московский «Спартак», всего сыграл за команду 25 матчей, забил 5 голов. Также он играл за «Балтику», «Химки» и «Шинник» на правах аренды.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 2006 году он заключил контракт с «Томью», откуда через год перешел в «Зенит». Также он выступал за «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», московское «Динамо», «Тосно», «Урал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры