Погребняк: Обиды на «Спартак» не имею

Воспитанник московского «Спартака»доволен своей карьерой и не имеет обиды на родной клуб, что не пригодился ему.

«У меня нет обиды на "Спартак". И я рад, как сложилась моя карьера», — ответил Погребняк на вопрос корреспондента «Матч ТВ» о том, что иногда в его высказываниях проскальзывает обида на «красно-белых».

Павел Погребняк дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году за московский «Спартак», всего сыграл за команду 25 матчей, забил 5 голов. Также он играл за «Балтику», «Химки» и «Шинник» на правах аренды.

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В 2006 году он заключил контракт с «Томью», откуда через год перешел в «Зенит». Также он выступал за «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», московское «Динамо», «Тосно», «Урал».