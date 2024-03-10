«Ювентус» хочет продлить контрат с Йылдызом

Нападающийможет продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «старой синьоры» хочет повысить зарплату 18-летнему нападающему в 4 раза, подписав новый контракт до 2029-го года. «Ювентус» готов платить Йылдызу около 1-1.2 млн. евро в год.

Напомним, что другие топ-клубы Европы хотели оформить трансфер нападающего в зимнее трансферное окно, но боссы «Ювентуса» ответили отказом.

В нынешнем сезоне Йылдыз провел 26 матчей за «старую синьору» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.