Пиоли: Если бы мы реализовали больше моментов, то нам не пришлось бы так мучиться

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Мы сыграли так, как нам было нужно. Очень хороший первый тайм, и если бы мы реализовали больше моментов, то нам не пришлось бы так мучиться во второй половине.

Мы действовали не так остро, но достаточно хорошо контролировали игру. Если бы удалось удвоить преимущество, стало бы проще, но футболисты, выходившие на поле всего два дня назад, усердно потрудились.

Это очень важная для нашего сезона неделя, и то, что мы начали ее с победы, радует.

Пулишич за последние 7-8 лет так много еще не играл. Думаю, мы выжимаем из него максимум. Он отличный и умный футболист, а также хороший парень.

Я в "Милане" переживаю нечто невероятное. Я отдаю все силы, но также и многое получаю, включая критику — но это нормально. Я настроен продлить это приключение на как можно больший срок», — приводит слова Пиоли Football Italia.

По итогам этой игры «Милан» смог набрать 59 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Эмполи» осталось 25 пунктов и 16-я строчка.