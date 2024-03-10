«Дженоа» — «Монца»: счет матча 2:3, обзор голов

На голы Маттео Пессины, Дани Моты и Даниэля Мальдини хозяева ответили точными ударами Альберта Гюдмюндссона и Витиньи.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Монца 2:3
Голы: 0:1 Маттео Пессина (8'), 0:2 Дани Мота (18'), 1:2 Альберт Гудмундссон (53'), 2:2 Витор Карвальо (68'), 2:3 Дэниел Мальдини (80') Дженоа: Хосеп Мартинес, Маттья Бани, Кони де Винтер, Стефано Сабелли (Калеб Экубан, 84'), Кевин Стротман (Витор Карвальо, 46'), Милан Бадель (Мортен Торсби, 88'), Мортен Френнруп (Руслан Малиновский, 46'), Жуниор Мессьяс, Альберт Гудмундссон, Alessandro Vogliacco (Джед Спенс, 46'), Mateo Retegui Монца: Микеле Ди Грегорио, Андреа Карбони, Роб Холдинг, Армандо Иццо, Самуэле Биринделли (Педру Перейра, 86'), Милан Дюрич, Маттео Пессина (Хосе Мачин, 86'), Андреа Кольпани (Гиоргос Кирьякопулос, 63'), Варрен Бондо, Жан-Даниэль Акпа (Валентин Карбони, 75'), Дани Мота (Дэниел Мальдини, 75') Предупреждения: Стефано Сабелли (17'), Милан Дюрич (44')
Победа позволила «Монце» набрать 39 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» осталось 33 пункта и 12-я строчка.