Тренер «Оренбурга»: Матч был за 6 очков, мы победили, это стоило больших трудов

Тренерподвел итог матча против(1:0).

«Завершился матч, очень довольны результатом. Матч был за 6 очков, мы победили, это стоило больших трудов. В первом тайме чуть неправильно встречали соперника, очень много позволяли ему и не позволяли себе проводить острых атак. Перерыв пошел нам на пользу, игроки сами понимали, что игра идет не так, как они хотели. Состоялся серьезный разговор, и игра пошла в правильном русле, лучше, чем в первом тайме, вознаграждением мы получили пенальти и забитый гол», — приводит слова Айткулова «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.