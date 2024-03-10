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    Тренер «Оренбурга»: Матч был за 6 очков, мы победили, это стоило больших трудов

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    Тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов подвел итог матча против «Балтики» (1:0).

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    «Завершился матч, очень довольны результатом. Матч был за 6 очков, мы победили, это стоило больших трудов. В первом тайме чуть неправильно встречали соперника, очень много позволяли ему и не позволяли себе проводить острых атак. Перерыв пошел нам на пользу, игроки сами понимали, что игра идет не так, как они хотели. Состоялся серьезный разговор, и игра пошла в правильном русле, лучше, чем в первом тайме, вознаграждением мы получили пенальти и забитый гол», — приводит слова Айткулова «Матч ТВ».

    После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции с 14-ю баллами.

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