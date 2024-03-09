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    Юран: На первом плане были бойцовские качества и самоотдача

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    Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран подвел итог матча против «Рубина» (1:0).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Это план на игру, который был у нас. Парни — молодцы. Поздравил их, они это сделали. "Рубин" — тяжелая квалифицированная команда, квалифицированный тренер у них работает. В этом плане нужно было сделать то, что мы наигрывали, что смотрели у "Рубина". В первом тайме мы играли в атаку, нашли свой момент. У нас было 1–2 момента, где могли забить. А во втором тайме мы активно оборонялись. Понимали, что "Рубин" будет доставлять мячи верхом, у них высокорослые нападающие. Есть и претензии, разберем потом, но больше положительных моментов.

    Всегда говорил, что когда игроки слушают и выполняют установки, это любому тренеру приятно. Бойцы. Я говорил перед матчем, что будет непростая игра в первые туры. На первом плане были бойцовские качества и самоотдача, оно так и получилось. Сейчас пауза, будем готовиться к следующим играм», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

    «Рубин» в следующем туре на своем поле примет «Ахмат». «Пари НН» отправится в гости к «Балтике».

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