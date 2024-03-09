Семак: Качество игры мне понравилось

Наставник «Зенита»высказался о матче 20-го тура РПЛ с «Уралом».

Питерцы победили в гостях со счетом 4:1.

«В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, сами имели моменты, но не забили с более выгодных позиций. Качество игры мне понравилось.

Во втором тайме игра раскрылась, моментов стало больше. Мы к каждой игре готовим наработки по стандартам. Иногда получается, иногда не получается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

У «Зенита» голы забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.