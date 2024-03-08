Нуньес и Обамеянг — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.

В список номинантов попали Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Стефан Эль-Шаарави («Рома») и Жуниньо («Карабах»).

Эль-Шаарави сделал две результативные передачи в матче с «Брайтоном» (4:0).

Жуниньо стал автором гола и результативного паса в игре с «Байером» (2:2).

Нуньес сделал дубль в матче со «Спартой» (5:1), а Обамеянг забил два гола в игре с «Вильярреалом» (4:0).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.