ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
    Все новости спорта

    Нуньес и Обамеянг — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Ливерпуль Марсель Рома Карабах
    УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    В список номинантов попали Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Стефан Эль-Шаарави («Рома») и Жуниньо («Карабах»).

    Эль-Шаарави сделал две результативные передачи в матче с «Брайтоном» (4:0).

    Жуниньо стал автором гола и результативного паса в игре с «Байером» (2:2).

  • ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде
  • Подводим итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Нуньес сделал дубль в матче со «Спартой» (5:1), а Обамеянг забил два гола в игре с «Вильярреалом» (4:0).

    Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» оторваться от «Зенита» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Барселона» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Энтони Джошуа без проблем пройдет Фрэнсиса Нганну?
  • Джошуа — Нганну. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры