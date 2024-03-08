Ивич: Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«В первом тайме мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол "Ростова", у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов. Потом была остановка атаки, когда Олусегун получил желтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать желтую. Это было странно.

Во втором тайме мы были намного лучше, создавали шансы. После нашей ошибки соперник забил второй гол, но опять же мы показывали свой характер, выталкивали соперника. Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле. Проигрыш это всегда неприятно. Надо об этом забыть и думать про следующую игру.

У появившихся на замену игроков было 15–16 минут, чтобы сыграть. Это достаточное время. До этих замен игроки на поле играли хорошо. Не было причины их менять: ребята создавали моменты, забили гол. В последние минуты мы пытались создать больше шансов и забить. Но мы совершили наши ошибки и не смогли этого сделать. Это футбол», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).