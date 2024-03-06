Уткин об игре «Баварии»: И вот эта команда отстает от лидера Бундеслиги на 10 очков?

Спортивный журналистоценил игрув ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(3:0).

«Для меня главное впечатление от вчерашней "Баварии" формулируется вопросом: и вот эта команда отстает от лидера Бундеслиги на 10 очков? Такая легкость почти в каждом розыгрыше — что накоротке, что с переводами с фланга на фланг.

Второй гол, когда с углового мяч долетает до де Лигта, тот бьет в касание и откуда-то еще выскакивает Мюллер-раумдойтер и головой подправляет, — шик! А связки на флангах? Какие слаженные и какие разные — Геррейро с Мусиалой и Сане с Киммихом. Это просто один из лучших матчей "Баварии", что я видел.

Может, это "Лацио" провалился? Может, просто удачный день? Но главный вопрос, повторюсь, один: и эта "Бавария" в Бундеслиге отстает от лидера на 10 очков?» — написал Уткин в телеграм-канале.

По сумме 2-х встреч с «Лацио» (0:1 и 3:0) «Бавария» прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После 24-х туров в Бундеслиге мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 54 очками в активе, отставая от «Байера» на 10 очков. В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» сыграет против «Майнца» 9-го марта.