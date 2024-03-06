Оуэн: Единственный путь из «Манчестер Юнайтед» для Санчо — только вниз

Известный в прошлом английский футболиствысказался о перспективах, который сейчас на правах аренды извыступает за дортмундскую

«Манчестер Юнайтед вложил в Джейдона много денег. Я уверен, что они не хотят, чтобы этот актив просто пропал. Они отправили его на вторую родину в надежде, что он сможет возродить тот огонь и ту результативность, которых ему не хватало в "Манчестер Юнайтед". В футболе все быстро меняется. Возможно, к концу сезона в "МЮ" все изменится. Может, будет новый тренер, новая команда, и Джейдон сможет вернуться в клуб и начать все с чистого листа.

На данный момент кажется, что ему будет сложно вернуться в "Манчестер Юнайтед". Но теперь, когда он вернулся в Дортмунд, я думаю, что все может сложиться для Джейдона хорошо, если его выступления вернутся на тот уровень, на котором, как мы все знаем, он может играть. Это важный момент в его карьере, ведь он еще молод. Единственный путь из "Манчестер Юнайтед" — только вниз, это большой клуб, так что ему придется бороться, бороться и бороться, чтобы поддерживать свой уровень и оставаться игроком сборной Англии», — приводит слова Оуэна Bulinews.