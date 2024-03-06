Мюллер: Лига чемпионов должна стать для «Баварии» приоритетом

Нападающий «Баварии»после победы над(3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о чемпионской гонке в чемпионате Германии.

«Бавария» обыграла «Лацио» (0:1, 3:0) по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

В Бундеслиге «Бавария» после 24 туров занимает второе место, отставая от «Байера» уже на десять очков.

«Лига чемпионов теперь должна стать для нас главным турниром.

Но мы все еще хотим остаться в чемпионской гонке в Бундеслиге и дать футбольным богам шанс сохранить стереотипы.

"Байер" не выглядит Неверкузеном, но на кону еще много очков, так что посмотрим», — приводит слова Мюллера Sky Sport.