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    Мюллер: Лига чемпионов должна стать для «Баварии» приоритетом

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о чемпионской гонке в чемпионате Германии.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Бавария» обыграла «Лацио» (0:1, 3:0) по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал ЛЧ.

    В Бундеслиге «Бавария» после 24 туров занимает второе место, отставая от «Байера» уже на десять очков.

    «Лига чемпионов теперь должна стать для нас главным турниром.

    Но мы все еще хотим остаться в чемпионской гонке в Бундеслиге и дать футбольным богам шанс сохранить стереотипы.

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    • "Байер" не выглядит Неверкузеном, но на кону еще много очков, так что посмотрим», — приводит слова Мюллера Sky Sport.

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