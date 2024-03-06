Кирьяков: Я уехал в Европу в 22 года, но сразу стал играть, без раскачки

Экс-футболиствысказался о затянувшейся адаптации полузащитника

«Вот пример Захаряна. Сколько ему лет? 20? Я уехал в 22. Тоже молодой игрок, но сразу стал играть, без раскачки. А у Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там.

Только Головин более-менее неплохо выглядит в Европе — всё-таки он долгое время там живёт и играет, привык работать на максимуме каждый день. Ну Миранчук ещё периодически выстреливает. Вроде — тьфу-тьфу-тьфу — пошло. А представляете, сколько в наше время таких игроков было?» — рассказал Сергей Кирьяков Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел 19 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере и отметился одной результативной передачей.