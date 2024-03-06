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    Кирьяков: Я уехал в Европу в 22 года, но сразу стал играть, без раскачки

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    Экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о затянувшейся адаптации полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Вот пример Захаряна. Сколько ему лет? 20? Я уехал в 22. Тоже молодой игрок, но сразу стал играть, без раскачки. А у Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там.

    Только Головин более-менее неплохо выглядит в Европе — всё-таки он долгое время там живёт и играет, привык работать на максимуме каждый день. Ну Миранчук ещё периодически выстреливает. Вроде — тьфу-тьфу-тьфу — пошло. А представляете, сколько в наше время таких игроков было?» — рассказал Сергей Кирьяков Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Захарян провел 19 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере и отметился одной результативной передачей.

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