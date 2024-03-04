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    Мюллер: Пройти дальше в Лиге чемпионов — решаемая задача для «Баварии»

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    Форвард «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    В первом поединке мюнхенский клуб проиграл со счетом 0:1.

    «Уже две с половиной недели я думаю о предстоящей домашней игре с "Лацио". Это не пустая фраза, когда я говорю, что вечера Лиги чемпионов дома в Мюнхене были и всегда остаются чем-то особенным. До того, как я стал игроком, я был болельщиком. В эти вечера, когда в решающих матчах на выбывание всё поставлено на карту, это напряжение ощущалось всеми — независимо от того, болельщик вы или игрок.

    Мы уступаем сопернику в один мяч. Мы это знаем, но это выполнимая задача. Нам важно будет оставаться дисциплинированными, несмотря на желание действовать во что бы то ни стало», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

    Ответная игра 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта.

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