Мюллер: Пройти дальше в Лиге чемпионов — решаемая задача для «Баварии»

Форвард «Баварии»дал комментарий накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

В первом поединке мюнхенский клуб проиграл со счетом 0:1.

«Уже две с половиной недели я думаю о предстоящей домашней игре с "Лацио". Это не пустая фраза, когда я говорю, что вечера Лиги чемпионов дома в Мюнхене были и всегда остаются чем-то особенным. До того, как я стал игроком, я был болельщиком. В эти вечера, когда в решающих матчах на выбывание всё поставлено на карту, это напряжение ощущалось всеми — независимо от того, болельщик вы или игрок.

Мы уступаем сопернику в один мяч. Мы это знаем, но это выполнимая задача. Нам важно будет оставаться дисциплинированными, несмотря на желание действовать во что бы то ни стало», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Ответная игра 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта.