Лунин отреагировал на скандал в матче с «Валенсией»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал ничью с «Валенсией» (2:2) в матче 22-го тура Ла Лиги.

«Несмотря на все препятствия, мы идём до конца», — написал Лунин на своей странице в одной из социальных сетей. Напомним, Лунин в этом матче сделал три сейва.

В компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».

После этого футболисты «Реала» окружили Хиля Мансано и начали с ним спорить. За агрессивное поведение судья показал Беллингему красную карточку.